Manca il presidio dei Vigili del Fuoco francesi: chiuso fino alle 9.30 il tunnel del Colle di Tenda

Nuovi problemi per chi si sposta tra Liguria e Piemonte, attraverso la strada Statale 20 del Colle di Tenda. Questa mattina infatti, il tunnel sul colle ha chiuso fino alle 9.30 a causa dell’assenza del presidio dei ‘Sapeurs Pompiers’, i Vigili del Fuoco francesi.

Per questioni di sicurezza, infatti, l’apertura dell’importante galleria di collegamento tra Liguria e Piemonte attraverso la Francia, è subordinato alla presenza dei Vigili del Fuoco, sia da parte italiana che transalpina ma, l’assenza di uno dei due presidi, costringe alla chiusura per questioni di sicurezza.

Per il tunnel del Colle di Tenda l’ennesima problematica in un periodo difficile, sempre in attesa del tunnel ‘bis’, bloccato dalle note vicende. La galleria utilizzata ha riaperto grazie ai rinforzi da parte francese arrivati da Mentone.