Taggia: dalla prossima settimana due 'totem' con informazioni turistiche e di servizio in via Queirolo e piazza Eroi Taggesi

Due ‘totem’ (segnalatori luminosi a led) ad Arma e Taggia per garantire le informazioni a residenti e turisti. La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale tabiese e la pratica è stata curata dal Consigliere Manuel Fichera.

I due totem verranno forniti a costo zero da una azienda lombarda, che inserirà all’interno alcuni spazi pubblicitari, in particolare di esercizi della zona, garantendo in questo modo anche informazioni che, seppur commerciali, potranno indicare a residenti e turisti dove poter fare acquisti o dove poter mangiare o bere qualcosa.

I segnalatori luminosi a led daranno informazioni turistiche come manifestazioni, percorsi culturali, indicazioni sul musei e monumento ed altro. Uno verrà installato in via Queirolo (lato passaggio a livello) e l’altro in piazza Eroi Taggesi. I due plinti per l’installazione sono già stati costruiti e, molto probabilmente la prossima settimana, arriveranno i ‘totem’ che saranno subito accesi.

Oltre ad una informazione completa sulle attrattive del territorio, passeranno anche gli eventuali allerta meteo, con le varie tipologie. Saranno interattivi e, quindi, gli utenti che vorranno usufruirne potranno ‘cliccare’ su quanto interesserà. L’aggiornamento sulle informazioni turistiche sarà fatto dalla ditta che li installerà, ovviamente su disposizioni del comune, che avrà un accesso diretto, invece, per inserire le informazioni sugli ‘allerta’.