Seborga: risparmio energetico, bene 12 auto Tesla negli ultimi due mesi per rifornirsi nel Principato

Negli ultimi due mesi, si sono registrate dodici auto Tesla in Seborga provenienti da Francia, Portogallo, Italia. Pur essendo un piccolo paese, hanno trovato l'opportunità di parcheggiare e rifornirsi gratuitamente presso l'Agriturismo Monaci Templari, attraverso la prima colonnina elettrica della zona con notevole risparmio energetico, realizzata per creare una struttura autosufficiente sia energicamente che a impatto ambientale quasi zero.

“Una buona opportunità per attirare sia il turismo ecologico e non solo - dichiarano Emanuela Rebaudengo e Flavio Gorni - un servizio gratuito che a noi non supera il costo di 3/4 euro per ricarica offrendo al cliente un chilometraggio di circa 500 km di autonomia, e permette ai viaggiatori di sostare e dimorare nel nostro piccolo paese. Nonostante non ci sia ancora il boom delle auto elettriche, questa attrattiva, risulta notevolmente interessante, sia per il turismo ma soprattutto perché più colonnine saranno presenti in futuro nel nostro territorio e nelle nostre vallate, maggiore sarà la possibilità di sfruttare non solo il risparmio energetico, ma di contribuire alla possibilità di ridurre le emissioni nocive nel pianeta. Fondamentale, sarà l'utilizzo del fotovoltaico nelle colonnine elettriche, in quanto l'inquinamento sarà pari a zero”.