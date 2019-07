Sanremo: servono più di 10 milioni di euro per i lavori di messa in sicurezza di via Duca d'Aosta

Negli ultimi anni il territorio del Comune di Sanremo è stato interessato da diversi fenomeni di dissesto che hanno pregiudicato in modo anche grave la viabilità cittadina, quanto opere strutturali inducendo l’Amministrazione Comunale ad emanare una serie ordinanze restrittive a tutela della pubblica e privata incolumità.

Il Servizio Viabilità e Sottosuolo al fine di ovviare alle criticità ha dato mandato, con specifici incarichi professionali, a tecnici qualificati di predisporre un progettazione per individuare le opportune misure per la messa in sicurezza delle stesse. E’ emerso che la rete di regimentazione delle acque del tratto terminale del rio Barighelli dovrà essere messa in sicurezza mediante l’adeguamento del tratto di tombinatura a valle di via Armea.

Tra i progetti il più costoso è sicuramente la sistemazione ed il consolidamento del tratto di muro di sostegno di via Duca d’Aosta al bivio con l’Aurelia, per una cifra pari a 10,2 milioni di euro. Gli altri lavori previsti sono: la sistemazione del tracciato stradale sulla sommità di Monte Bignone, dalle antenne all’arrivo dell’ex funivia per 325mila euro, la sistemazione del Rio Barighelli per 230mila euro, la ricostruzione di una porzione di muri franati in località San Pietro per 69mila euro e la ricostruzione di un tratto di muro d sostegno in via Guardiole per 24mila euro.