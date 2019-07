Sanremo: luglio negativo per gli alberghi della città dei fiori, ma agosto sembra decisamente migliore

Non è stato un grande luglio sul piano turistico per gli alberghi a Sanremo. La conferma arriva dalla Federalberghi della città dei fiori che, a poche ore dalla fine del mese ed in attesa dei dati ufficiali, traccia un bilancio negativo sulle presenze e sugli incassi negli alberghi.

Silvio Di Michele si fa interprete dei colleghi e, pur avvertendo la sensazione di un luglio con tanta gente in città, sottolinea numeri ed incassi inferiori allo stesso mese dello scorso anno: “Non è andato bene – ha detto - e si prospetta un calo delle presenze e del fatturato. Non si è riusciti a lavorare sui prezzi dell’anno scorso, ma bisogna capire anche l’eventuale indotto extra alberghiero dato dalle seconde case e dagli AirBnB”.

Effettivamente sia sul piano del commercio che delle vendite sembra che giugno e luglio, dopo un maggio pessimo a causa del maltempo, non sia andato poi così male, ma gli indicatori dei responsabili del settore non sono positivi. Per quanto riguarda agosto, invece, la situazione sembra migliore: “Sembra che si prospetti bene – conferma Di Michele – perché a livello di prenotazioni sono superiori a quelle dell’anno scorso. Ma non dobbiamo cantar vittoria troppo presto, perché anche luglio sembrava positivo ma sono mancate le prenotazioni dell’ultimo momento. Auguriamoci che il mese clou sia davvero tale, in modo da poter recuperare quanto perso in quelli precedenti”.