Sanremo: insediata nel suo ruolo di direttore Cristina Marrè, gli auguri di buon lavoro dalla Fp Cgil

Il coordinatore della Fp Cgil penitenziaria, Simone Urso, insieme ail personale, rivolgere al neo direttore del carcere di Sanremo, Cristina Marré, gli auguri di buon lavoro:

“La dott.ssa Marrè é una persona capace e aperta al dialogo – sottolinea Urso - da sempre vicina al personale, finalmente la persona giusta in una realtá difficile come Sanremo. In primis urge una profonda riorganizzazione interna del lavoro affinché la Polizia Penitenziaria possa svolgere al meglio il proprio compito con carichi di lavoro e di responsabilità equamente distribuiti”.

“Gli episodi avvenuti nelle ultime settimane – termina Urso - impongono quindi una ridistribuzione degli organici presenti nei vari posti di servizio interni all'Istituto, una riduzione delle presenze degli Agenti Penitenziari negli uffici a favore di un supporto maggiore a chi quotidianamente opera in prima linea”.