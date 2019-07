Ospedaletti: dalla prossima settimana 25 posti auto in più a disposizione di residenti e turisti

Dalla prossima settimana residenti e turisti di Ospedaletti potranno contare su 25 nuovi posti auto. Verrà infatti allestita una nuova area dove poter parcheggiare le vetture, nella zona del porto di Marina di Baiaverde’, che però appartiene ad Area 24.

Il parcheggio troverà spazio di fronte ai Bagni Serena e conterà su 24 posti per le autovetture più uno per i diversamente abili. Una corsa contro il tempo, quella dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Daniele Cimiotti, per consentire il termine dei lavori entro la prossima settimana e, quindi, garantire per il mese di agosto qualche posto in più per residenti e turisti.