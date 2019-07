Bordighera: anche quest’anno salta la tradizionale Berlecata di Sasso, difficile organizzarla con le attuali norme di sicurezza

Non si farà nemmeno quest’anno la tradizionale Berlecata di Sasso, per ovvie ragioni di sicurezza. La conferma arriva dal Comitato Festeggiamenti che per il secondo anno consecutivo non realizzerà una delle feste simbolo per i bordigotti e non solo.

Le ragioni sono da riscontrare ovviamente nelle restrittive norme di sicurezza che non consentono di organizzare la manifestazione nel rispetto di queste ultime. Decisione presa anche quest’anno con grande dispiacere da parte degli organizzatori, ma anche dei partecipanti provenienti praticamente da tutta la provincia.

Sarà difficile rivedere la Berlecata finché perdureranno le restrittive norme in termini di sicurezza.