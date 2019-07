Lettera di ringraziamento dell'Arma dei Carabinieri alla cittadinanza, il plauso di un lettore

"Gent.mo Direttore,

ho letto, con estremo piacere e non poca emozione, la lettera di ringraziamento che l'Arma dei Carabinieri della nostra provincia ha fatto pervenire alla cittadinanza, attraverso la Vs testata giornalistica. Nonostante si sia verificato in un evento drammatico, quale l'omicidio del compianto Brigadiere Mario Cervello Rega, è proprio questo il messaggio che deve passare: soltanto la vicinanza, il rispetto biderezionale e la collaborazione tra le Forze dell'ordine ed il cittadino possono costruire una comunità ed uno stato migliore. Perché siamo tutti uomini e donne che condividiamo gli stessi sentimenti: amore, rabbia, gioia, dolore. La delinquenza non ha razza, sesso, religione, etnia... è delinquenza e basta.

A tutta la Benemerita quindi grazie per tutto ciò che fate ogni giorno.

Con stima ed ammirazione.

Nei Secoli Fedele

Diego Lupi".