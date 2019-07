Ventimiglia: il Consiglio comunale ricorda il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, Scullino “Alla famiglia e a tutta l’Arma vanno le nostre più sentite condoglianze” (Video)

“A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale voglio esprimere le mie condoglianze ai familiari e a tutta l’Arma dei Carabinieri.” A dirlo è stato il Sindaco di Ventimiglia che, all’inizio del Consiglio comunale di questa sera, ha voluto dedicare un minuto di silenzio in ricordo del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, brutalmente ucciso a Roma.

Presente in Sala Consiliare il comandante della compagnia ventimigliese, il capitano Francesco Giangreco. "Vi chiediamo di comunicare alla famiglia che il Consiglio comunale di Ventimiglia le è vicino - ha aggiunto Scullino - e vi ringraziamo per quello che avete fatto fino ad oggi per la nostra città.”