Stipendi a rischio e non erogati nel settore degli appalti ferroviari: Matarazzo “Il 20 settembre si sciopera”

È stata proclamata oggi da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporti e Fast Mobilità la seconda azione di sciopero degli appalti ferroviari nei lotti della Liguria che comprenderà l'intera giornata del 20 settembre prossimo.

“Situazione, quella negli appalti ferroviari, che sta impegnando i sindacati a livello nazione, regionale e territoriale ormai quotidianamente – dichiara Oscar Matarazzo, segretario generale Uilt Imperia -. Oltre alla Manital Idea, che da mesi ritarda il pagamento degli stipendi, anche altre ditte sul nostro territorio stanno ritardato il bonifico della quattordicesima, tra cui la Boni, che verserà in due rate il dovuto (5 e 12 agosto) di cui vogliamo ricordare anche l'esubero del personale dichiarato dall'azienda che, da anni, è sostenuta da ammortizzatore sociali”

I lavoratori della società C.G.M.S., che si occupa della pulizia dei treni Sncf a Ventimiglia, stanno aspettando il versamento della quattordicesima e anche per questo, in settimana i sindacati avranno in incontro. La Fulgens, altra società di pulizia che si occupa dei treni IC di Trenitalia, in queste ore ha comunicato che liquiderà, ma in ritardo di qualche giorno, la quattordicesima.

“Vogliamo, inoltre, ricordare i 5 licenziamenti del Ferrotel di Ventimiglia che andranno discussi la settimana prossima nell'esame congiunto. Come si può ben capire la situazione è molto delicata e va affrontata in fretta – conclude Matarazzo - per questo anche Uiltrasporti inoltra una richiesta di un incontro urgente al sindaco di Ventimiglia, affinché tutte le istituzioni locali abbiano ben chiara la situazione del nostro territorio”.