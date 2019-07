Sanremo: la Lega interviene sul costo dei parcheggi per i residenti ma chiede anche la diminuzione dei buoni pasto

“Prendiamo atto positivamente che il Sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al bilancio, Massimo Rossano, abbiano recepito positivamente la nostra proposta relativa ad una diminuzione sul costo dei parcheggi a pagamento per i residenti”.

Interviene in questo modo il gruppo della Lega in Consiglio a Sanremo, che prosegue. “Come auspicato sin dall’inizio di questa legislatura è di vitale importanza che la maggioranza prenda atto delle nostre proposte e ne faccia tesoro per il bene comune di tutta la città di Sanremo. Ma noi chiediamo ancora di più al Sindaco e all’Assessore, sollecitando loro con forza il ritiro della proposta sull’aumento dei buoni pasto nelle scuole che influirebbe gravemente sul portafoglio delle famiglie sanremesi”.

“Auspichiamo anche in questo caso – termina la Lega sanremese - che l’Amministrazione si renda responsabile ed accolga le nostre richieste. La Lega sarà sempre vicina ed al servizio dei bisogni delle famiglie dei sanremesi”.