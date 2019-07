Ospedaletti: due mesi dall'insediamento del Sindaco Cimiotti "Poco tempo per cambiare ma abbiamo indicato la strada"

“Sono trascorsi due mesi dal nostro insediamento in Comune. Due mesi belli, pieni, scanditi da tanti incontri. Fin da subito ci siamo messi al lavoro perché questo avevamo promesso ai cittadini per il bene di Ospedaletti. Perché Ospedaletti merita, merita di più”.

Interviene in questo modo il Sindaco della città delle rose, Daniele Cimiotti, a due mesi dal suo insediamento alla carica di primo cittadino. “Due mesi sono pochi – prosegue - troppo pochi per cambiare le cose, ma abbastanza per capire come si vuole lavorare per l'intera legislatura. È una questione di essere presenti e di avere a cuore i piccoli problemi quotidiani. Di far pulire una strada, di dare risposta a un cittadino, di riparare un lampione, di preparare al meglio una manifestazione, di instaurare una costante collaborazione con gli uffici, di iniziare a pensare ad iniziative e progetti per l'anno che verrà. Stiamo cercando di farlo con la serietà e la semplicità che ci caratterizzano. Senza sentirci migliori di altri ma solo con la pretesa di aggiustare un po' le cose”.

“In questi primi tempi tante persone si sono avvicinate a noi, ci hanno chiesto di mettersi al servizio della propria città. E chi polemizza su questo, fa un torto al paese, non a noi. È una cosa bellissima, su cui lavoreremo tanto. E' grazie ai volontari, ai dipendenti comunali, alla ditta incaricata del servizio di raccolta e pulizia, alle associazioni presenti sul territorio che siamo intervenuti su alcune aree per renderle un po' più decorose (foce del rio Noce e del rio Carrubo, area parcheggio delle Poste, aiuole di piazza San Giovanni, area cani sulla passeggiata, sottopasso di piazza IV Novembre, pulizia di alcuni arredi della pista ciclabile, e altro)”.

Non è abbastanza, non è mai abbastanza – terminano dalla lista che ha sostenuto il Sindaco Cimiotti - ma è solo l'inizio. Cercheremo di raccogliere il più possibile queste disponibilità. Perché Ospedaletti è piccola ma tante sono le esigenze e le priorità. Ma noi ci siamo. C'è il sindaco Daniele, sindaco a tempo pieno, i suoi assessori e i suoi consiglieri che tutti i giorni lavorano con gli uffici comunali prendendosi cura della nostra città. Grazie per il sostegno e la fiducia. Viva Ospedaletti”.