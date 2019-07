Molini di Triora: distribuiti gli incarichi ai consiglieri comunali, il sindaco "Ho deciso valutando le attitudini di ognuno di loro"

E’ stata ufficializzata la distribuzione degli incarichi ai consiglieri comunali dell’amministrazione comunale di Molini di Triora. La comunicazione è arrivata a margine dell’ultimo consiglio comunale.

Al termine dell’assise, il sindaco, Manuela Sasso, ha comunicato la suddivisione:



Sergio Alberti - servizio idrico integrato, personale esterno, strade;

Anais Lugli - sport, gestione siti internet;

Daniela Bracco - arredo urbano frazioni, pubblica istruzione, commercio e attività produttive;

Matteo Morini - rapporti con la stampa, patrimonio;

Gianluca Ozenda - cultura, servizi sociali, cimiteri.



Gli incarichi completano il quadro delle diverse aree di competenza dell’amministrazione, sommandosi alle deleghe già assegnate ai due assessori: Danilo Marvaldi (vicesindaco - ambiente, agricoltura e lavori pubblici) e Alessandra Balbo (turismo, arredo urbano, settore sociosanitario, rete escursionistica).



Non ci sono grosse sorprese tra la distribuzione degli incarichi. L’unica novità è rappresentata dalla scissione tra l’ambito sociosanitario ed i servizi sociali, di solito uniti. Una decisione non casuale come l’assegnazione degli altri ruoli di lavoro, come ci ha spiegato il primo cittadino di Molini di Triora: “Ho cercato di valutare le attitudini dei singoli componenti dell’amministrazione per dare deleghe ed incarichi che possano essere gestite al meglio da ognuno di loro”.



“Tra di noi c’è molta condivisione e comunicazione. Quindi non ci sarà il monopolio su determinate deleghe. Ognuno si occuperà di un incarico ma tutti saranno a conoscenza di tutto quello che viene deciso perché, a priori, la scelta presa verrà condivisa con il gruppo. - conclude il sindaco Manuela Sasso - Anche sotto il profilo della responsabilità ognuno di loro se ne farà carico nel proprio ambito ma insieme al sindaco. Siamo un gruppo unito e coeso”.



Un’ultima nota. Tra gli incarichi c’è anche quello dei rapporti con gli altri Comuni, circa l’Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Armea oltre ad eventuali formule di associazionismo tra enti relativamente alle funzioni fondamentali. Un ruolo importante che verrà condiviso tra maggioranza e minoranza, rappresentata dal consigliere Mario Antonio Becciu.