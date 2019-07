Bordighera: approvate le pratiche tecniche relative alle variazioni ed agli equilibri di bilancio

Consiglio comunale questa sera a Bordighera. Dopo le prime pratiche particolarmente tecniche ed esposte dal segretario comunale, tutte approvate con voto unanime, la discussione è diventata calda, con le mozioni e le interpellanze, presentate dai gruppi di opposizione.

Qualche intervento da parte dell’opposizione hanno riguardato le richieste all’Amministrazione sulle spese a bilancio e sul progetto della pista ciclabile. In proposito alle scelte dell’Amministrazione, il Consigliere Giuseppe Trucchi ha ‘bacchettato’ il governo della città, chiedendo al Sindaco una maggiore informazione istituzionale verso l’opposizione, soprattutto sulle scelte importanti per la città.

Analoga richiesta è stata espressa dal Consigliere di opposizione Mara Lorenzi, che ha chiesto maggiore condivisione sui progetti importanti della città. A lei ha risposto direttamente il Sindaco, che ha confermato l’importanza di una serie di progetti che dovevano partire in fretta come ad esempio il campo sportivo delle ‘Due Strade’: “A settembre – ha detto Ingenito – ne parleremo volentieri nell’ambito della conferenza dei capigruppo”. Nell’ambito dei progetti importanti per il futuro della città c’è anche il Puc, il Piano Urbanistico Comunale. Ha sollevato la questione il Consigliere Giacomo Pallanca.

Il Consigliere di opposizione Ramoino ha duramente attaccato l’Amministrazione sulla situazione attuale dell’ormai ex campo sportivo di Arziglia: “E’ scandaloso quanto ho visto nei giorni scorsi in una zona devastata e che è stata vandalizzata ed è lei il responsabile signor Sindaco”, puntando il dito contro il primo cittadino. Ingenito ha detto che l’Amministrazione ha in mente una serie di progetti per quella zona e che provvederà ad inviare le maestranze per controllare la situazione.

E’ stata poi la volta delle mozioni e delle interpellanze dei Consiglieri di opposizione. La prima, presentata dal Consigliere Mara Lorenzi, riguarda la richiesta di fornire maggiori strumenti alle forze dell’ordine, per liberare il ‘Belvedere del Carillon’ e la via dei Colli (via Romana) dal rumore e dal disturbo notturno. Alle richieste ha risposto l’Assessore Bozzarelli, che ha confermato l’interesse in merito dell’Amministrazione: “Abbiamo bonariamente parlato con i ragazzi che solitamente si trovano nella zona ed il dialogo instaurato dalla Polizia Municipale sembra andare verso una convivenza tra chi vive quella splendida zona della città e chi ci vive. In relazione alla sua richiesta di intervento su linguaggi e comportamenti irrispettosi, servono degli esposti e, al momento ne è arrivato uno solo”. Lo stesso Bozzarelli ha proposto un emendamento per andare avanti nel discorso avviato con i giovani che frequentano la zona ma anche un investimento in telecamere, che fungano da deterrente. Se non si arrivasse ad una soluzione, a quel punto si potrebbe inserire la zona in quelle dove poter applicare il ‘Daspo urbano’.

Una mozione che ha surriscaldato gli animi, per l’intervento del presidente del Consiglio comunale sulla durata degli interventi. Ne è scaturito anche un piccolo litigio tra lo stesso Marco Farotto ed il Consigliere Bassi. Uno screzio sui toni che è poi rientrato con una sospensione che ha portato alla redazione dell’emendamento ed all’approvazione della mozione.