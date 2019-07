Dopo il sabato sera e la domenica mattina di ‘allerta’, torna il tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulla nostra provincia per tutta la giornata. Venti deboli in prevalente regime di brezza mentre, al largo, saranno moderati con locali rinforzi da Ovest o Sud Ovest. Mare in progressivo calo fino a mosso. Temperature in rialzo, tra 21 e 28 gradi.

Da domani a venerdì cielo sereno o poco nuvoloso, con venti deboli e mare poco mosso. Temperature domani in aumento, poi stazionarie.