Ventimiglia: ottime prestazioni ieri nella prima serata dell'Agosto Medievale per il Sestiere Burgu

Anche quest'anno hanno avuto inizio i festeggiamenti dell'Agosto Medievale a Ventimiglia ed Il tema della nota rievocazione ha preso il nome di ‘Calamità e catastrofi naturali nella Contea di Ventimiglia’.

Per l'occasione ieri, con grande successo della serata, le squadre di Sestieri hanno preso parte in Piazza Colletta al ‘Campo de li giochi’: competizione tra Sestieri in vari giochi medievali tra cui Tiro alla fune, Centra la botte, Corsa all’anello a staffetta. Ramon Bruno capitano del Sestiere Burgu vuole manifestare il suo orgoglio per i suoi compagni di squadra, composta quasi interamente da atleti della Tsukuri Judo di Cristian Di Franco.

Il team del Sestiere Burgu è così organizzato: Simone Bracali, Ivanov Zlatku, Simone Catassi, Francesco Sanso, Pietro Lobello, Fabrizio Moioli e Ramon Bruno capitano.