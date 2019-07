Ventimiglia: mercoledì nella Cattedrale il concerto dell'organista Cristina Garcia Banegas

Mercoledì alle 21, nell'ambito della rassegna ‘La Route Royale des Orgues, un patrimonio da ascoltare’, 18° Festival Internazionale Organi Storici della Valle Roya/Bevera e Vermenagna edizione 2019 si terrà un concerto nella Cattedrale di Ventimiglia.

Il concerto, con ingresso a offerta libera, sarà tenuto dall'organista Cristina Garcia Banegas di Montevideo (Uruguay), ed è l'unico evento in Italia della sua tournèe europea; docente di organo all'Università di Montevideo e concertista internazionale, è una specialista della musica latino-americana e in particolare di Johann Sebastian Bach, del quale sta incidendo l'opera integrale su organi storici della Germania del Nord. In programma composizioni del '600/'700 di autori gesuiti che, aprendo delle colonie e conventi in sud america hanno composto brani di musica sacra amalgamando lo stile europeo con la musica locale degli indios, basata perlopiù su temi popolari legati alla danza. Il programma quindi sarà composto per una prima parte su brani di stile latino-americano partendo dal XVII secolo e arrivando sino a Piazzolla, mentre la seconda parte è interamente consacrata alla musica di Bach. Un programma molto interessante quanto raro che merita sicuramente essere ascoltato.



Il programma di sala QUI.