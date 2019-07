Sanremo: 'Invito a cena con delitto' venerdì al 'Buca Cena', Riccardo Pellegrini è l'Ispettore Tourbillon in "Lo zucchero e le mosche"

Venerdì prossimo l'Ispettore Tourbillon e la sua compagnia teatrale tornano al Ristorante 'Buca Cena' di Sanremo (club house del Campo Golf di Sanremo, Circolo Golf Club degli Ulivi) per mettere in scena "Lo zucchero e le mosche", lo spettacolo teatrale giallo-comico interattivo "Invito a cena con delitto" dell'ispettore Tourbillon.

Nella serata speciale, accompagnata dal gran buffet e dai piatti esclusivi degli Chef Davide Bisato e Andrea Scarella, gli spettatori/commensali saranno chiamati a ricoprire il ruolo di investigatori per scoprire l'enigma e trovare il colpevole. Lo spettacolo è stato scritto dal regista Antonio Valleggi per l'"Invito a cena con delitto" ideato dal produttore e protagonista Riccardo Pellegrini. Dal 1998 ad oggi, il format che conta 25 attori, ha superato le 6mila repliche su tutto il territorio nazionale.

Per partecipare alla serata ci sono due modalità: cena più spettacolo o after drink più spettacolo. La cena (40 euro tutto compreso) inizierà con il gran buffet aperto dalle 20 alle 21.30 (corner bar con prosecco, Martini & Tonic, Spritz, analcolico; corner formaggi e affettati; corner focaccia taggiasca; corner pesce e carne; corner fritti) e continuerà con il piatto principale (filetto di maialino, salsa chimichurry e riso thai al curry) e il dessert (crumble di mela e gelato alla vaniglia). Proseguirà con l’after drink (mojito e popcorn).

Chi lo desidera, può arrivare alle 21.30 e prendere posto in terrazza per l’after e lo spettacolo (15 euro per persona). Bisogna ovviamente specificare la modalità di partecipazione in fase di prenotazione (+39 0184 55 74 42).

È il compleanno del presidente della famosa casa farmaceutica SALUS SEMPER, il dottor Ernesto Lo Carciofo, ed i suoi collaboratori più fidati gli organizzano una finta "caccia al tesoro", che si conclude proprio nel ristorante dove ci riuniamo. L'ambito premio che il dottore troverà saranno gli auguri di una avvenente ragazza. Attenzione però, perché proprio quando la "caccia al tesoro" sembra concludersi, compare all'improvviso una persona con il volto coperto da una calza di nylon ed una pistola in mano. Tutto si complica e quello che appariva chiaro diventa oscuro: le amicizie, gli affetti, le collaborazioni, tutto appare distorto dal potere del denaro, lo zucchero di tutti i tempi e noi le mosche di sempre.