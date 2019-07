Sanremo: il Tenco ascolta e porta Enrico Nigiotti nel cuore della Pigna. Questa sera il gran finale di Bravo Jazz (Foto)

Tra Bravo Jazz e Rock in the Casbah la musica d'autore ha a pieno titolo il diritto di calcare il palco di San Costanzo. E così anche quest'anno si è ripetuto il tradizionale appuntamento con “Il Tenco Ascolta”, la rassegna estiva del Club Tenco che porta alla ribalta giovani talenti, sullo sfondo il sogno di calcare il palco dell'Ariston a ottobre.

E così ieri sera si sono alternati sul palco Jacopo Perosino, Alti&Bassi, Chiara F. e Sandro Joueux prima di Enrico Nigiotti, il grande ospite della serata. Reduce dalla partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo con “Nonno Hollywood”, Nigiotti ha deliziato piazza San Costanzo con una delicata esibizione chitarre-voce, tra una cover di Pino Daniele e i brani che il suo pubblico ama.

Questa sera, in attesa del via alla 20ª edizione di Rock in the Casbah fissato per mercoledì, la musica torna protagonista nel cuore della Pigna con l'ultima serata di Bravo Jazz 2019. Era prevista inizialmente per sabato sera ma l'allerta meteo ha obbligato gli organizzatori a un rinvio.

Questa sera, dalle 21.30 (ingresso libero) sul palco di San Costanzo saliranno The Muleteers (Maria Grazia Scarsella: voce, Andrea De Martini: sax tenore, Lorenzo Herrnhut-Girola: chitarra, Lorenzo Spinozzi: chitarra, Dino Cerruti: basso elettrico, Belisario Fauzzi. percussioni, Luigi Arieta: batteria) e, a seguire, il dj set di Wir Ium.