San Bartolomeo al Mare: “Percezione è Musica”, questa sera un tuffo nel cioccolato

L'estate degli eventi di San Bartolomeo al Mare prosegue a ritmo sostenuto, con un'offerta come sempre molto varia in numerose location della cittadina del Golfo Dianese.







Oggi, sul Sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere (alle 21:30, ingresso libero), interessante approfondimento sul tema della gastrofisica, la scienza che studia il rapporto tra il cibo e i nostri sensi, con "Percezione è Musica", evento realizzato da Alessandro Racca della Pasticceria Racca di San Bartolomoeo e il duo Nina&Simone. Il programma prevede "Storia del gelato e del cioccolato", "Tecnica e teoria del cioccolato e della musica", con esperimenti di percezione sensoriale realizzati con l'abbinamento di gelati, sorbetti e diverse tipologie di musica. "Il più grande studioso di questa scienza,il britannico Charles Spence - spiega Racca - dimostra come il piacere che proviamo nel gustare un determinato cibo sia frutto dell’esperienza attraverso i cinque sensi. Come percepiamo un cibo non dipende solo dal sapore ma anche dal suono, dal colore, dalla forma, dal profumo, dal peso e anche dal nostro umore. La percezione multisensoriale è la norma e non l'eccezione".





Martedì, in piazza Torre Santa Maria (ore 21:30, ingresso libero), torna Cartoon Show, lo spettacolo per bambini con tutti i personaggi più in voga in tv.





Mercoledì, all'Anfiteatro al Mare (ore 21:30, ingresso libero), nuovo appuntamento con Paolo Bianco, che proporrà il suo collaudato spettacolo di karaoke. Musica italiana per grandi e piccini, brani recenti e hit degli anni 70-80 e 90, per scaldare la serata e divertirsi insieme.





Giovedì, sul Sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere (ore 21:30, ingresso libero), sarà la volta del Salotto musicale "Aspettando il Rovere Jazz Festival", con la partecipazione di Fabio Vernizzi al pianoforte e diversi ospiti di rilievo. Presenta Enrico Balsamo, speaker, showman, presentatore, ventriloquo, juventinologo (e molto altro).





Venerdì, all'Anfiteatro al Mare (ore 21:30, ingresso libero), ancora il Cartoon Show, lo spettacolo per bambini con tutti i personaggi più in voga in tv.





Da venerdì a , all'Area manifestazioni (Piazzale Olimpia), spazio alla Festa del Popolo: ogni sera incontri, festa e musica.







Da venerdì a , sul Sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere (ore 21:30, ingresso libero), tre serate di incanto con il Rovere Jazz Festival: Matteo Brancaleoni Quartet, Paolo Bonfanti and Crescent City Funk e Colours of Life Trio.





, in Piazza Andrea Doria (ore 9-20, ingresso libero), manifestazione commerciale " Mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi".





Nel frattempo proseguono le animazioni e le manifestazioni in programma per tutta la stagione:



Animazione estiva (Anfiteatro al mare), tu tti i mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 17.30 alle ore 19.30;

Baby dance (Anfiteatro al mare), tutti i lunedì, dalle ore 21:00 alle ore 22:00;