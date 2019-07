Giovedì prossimo a Vallecrosia alta l'esibizione dell'arpista locale Michela Zanoni con il 'Trio Meridia'

Torna dopo due anni di assenza l’arpista vallecrosina Michela Zanoni. Questa volta con il ‘Trio Meridia’ si esibirà in piazza Verdi a Vallecrosia Alta, giovedì prossimo ore 20.45, accompagnata da Katie Sazanova originaria della Russia al flauto traverso e Javier Arques originario della Spagna alla viola.

Il Trio eseguirà musiche di Debussy, Ibert, De Falla e Del Aguila. L’ingresso è gratuito e, grazie all’ambiente volutamente informale sono bene accetti anche i bambini. Vallecrosia ‘Città della famiglia’ è anche questo ed i musicisti ringraziano l’amministrazione comunale per questa opportunità.

Il Trio Meridia si esibirà per beneficienza anche domani alle 16.30 nella Sala degli Affreschi della Fondazione San Giuseppe in via Del Troglio 4 a Bordighera.