Fino a domenica 4 agosto presso la Farmacia Internazionale di Bordighera sarà possibile effettuare la Mineralometria Ossea Computerizzata

Da oggi 29 luglio a domenica 4 agosto, presso la Farmacia Internazionale di Bordighera sarà possibile effettuare la M.O.C. (Mineralometria Ossea Computerizzata). È un test diagnostico che permette di misurare i livelli di calcio e altri minerali, nelle ossa dello scheletro umano. La MOC è indicata principalmente per la diagnosi di osteopenia od osteoporosi. L'esame viene eccezionalmente proposto alla clientela al costo di soli euro 19,90.



La Farmacia Internazionale di Via Vittorio Emanuele 107 a Bordighera è da sempre un punto di riferimento del territorio per molti servizi farmaceutici.



Alla Farmacia Internazionale vi è ampia scelta anche di prodotti innovativi e ricercati per offrire sempre alla clientela un ventaglio di nuove opportunità. Orari: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30.

www.farmaciainternazionalebordighera.it