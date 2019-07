Diano Marina: grande spettacolo alla sfilata “30 Minuti di Bellezza 2019” con Arisa, Cristiano Malgioglio e Marco Carta (Foto)

Grande successo per la manifestazione “30 Minuti di Bellezza 2019” che si è conclusa nella tarda serata di domenica nell’incantevole cornice del Molo delle Tartarughe di Diano Marina.

Organizzato da Carmine Esposito, l’evento ha portato in passerella le eccellenze della moda e delle acconciature del territorio con ospiti di alto livello come Cristiano Malgioglio e Arisa. Uno spettacolo ogni anno uguale e diverso al tempo stesso che riesce a cambiare e ad adattarsi al tempo, al pubblico ed al contesto.

I momenti della serata dedicati alla moda hanno visto in passerella, For You, Donna Più, Note di Cuore, Alza i Tacchi, Team Brancaccio, VM33 e Project X con capi e accessori d’abbigliamento originali e pregiati impreziositi dalle acconciature di Stefano e Gionata de “Il Bello delle Donne” parrucchieri in San Bartolomeo al Mare.

Sono saliti sul palco 2Lè, Simone Alessio, Le Deva, Pierdavide Carone, Marco Carta ed il giovane dianese Alo, che dopo l'esperienza terminata ad una passo dalla fase finale del celebre programma di Sky X Factor, ha ottenuto un grande successo con la canzone "Uomini che amano le donne" e prosegue la sua carriera. Il pubblico è stato coinvolto dalla grande carica di tutti gli artisti ed ha cantato ed applaudito testimoniando una partecipazione appassionata e trascinante.

Nel corso della serata è stato presentato il Progetto Golfo Cardioprotetto e sono stati consegnati due defibrillatori pediatrici al Comitato Croce Rossa Italiana di Diano Marina e alla Croce d'Oro di Cervo.

Appuntamento alla prossima edizione, il vulcanico Carmine saprà sicuramente sorprendere con proposte glamour e fashion.