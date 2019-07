Cervo: grande successo di pubblico ieri all'Oratorio di Santa Caterina per il concerto delle 'Tre Sorelle' (Foto e Video)

Oratorio di Santa Caterina a Cervo gremito, ieri sera per il 56° Festival di Musica da Camera, per l'esibizione de ‘Le tre sorelle - Canti, tammurriate, tarantelle e pizziche dal Sud Italia’. Le chiamano le Tre Sorelle, ma sono in realtà due cugine e un’amica, tutte con un fortissimo amore in comune, la musica tradizionale del sud Italia: un trio che si dedica ai canti polifonici del Sud, eseguiti accapella o con l’accompagnamento di strumenti musicali della tradizione.

Ieri sera hanno accompagnato il pubblico in un viaggio sonoro attraverso le regioni del Meridione: dai valzer e canti siciliani e della Campania alle tarantelle del nord e del centro della Calabria, passando per la Puglia con le sue serenate e stornelli, i canti d'amore e di sdegno e la ‘pizzica’ salentina. Sul palco: Alessia Cravero (voce, fisarmonica, organetto diatonico, chitarra battente, percussioni), Giulia Provenzano (voce, chitarra francese, percussioni) e Valeria Quarta (voce, chitarra francese, percussioni).

L’intento delle Tre Sorelle è quello di offrire versioni personali dei brani interpretati, avendo rispetto della tradizione, della memoria e della cultura di cui sono espressione.

(Video e Foto di Marcello Nan)