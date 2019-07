Con una nota ufficiale diffusa in mattinata, il Comune di Bordighera annuncia l'annullamento del concerto della Corale Monte Caggio in programma mercoledì alla chiesa Anglicana.

“Si comunica che per motivi del tutto indipendenti dal Comune di Bordighera il concerto della Corale Monte Caggio, previsto per mercoledì 31 luglio nella Chiesa Anglicana di Bordighera non avrà luogo. Ci scusiamo per il disagio” scrivono dal Comune di Bordighera.