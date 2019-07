Armo: si è chiusa la XVI edizione del concorso di poesia dialettale “Le Veglie d’Armo”, ecco i premiati

Si è conclusa con successo domenica ad Armo la XVI edizione del concorso di poesia dialettale “Le Veglie d’Armo” sul tema “La cucina degli orti”.

Ha presenziato alla premiazione anche Giampiero Laiolo, ideatore delle “Veglie d’Armo” nonché storico e cultore del patrimonio locale.

Le poesie vincitrici sono state: 1° premio “Orti dei ricordi” in dialetto varazzino di Mario Traversi, 2° premio “Chi l'ha in ortu sutta â cà” in dialetto dolcedese di Natale Giovanni Trincheri, 3° premio “Mèzogiorno en vào di vàa” in dialetto spezzino di Nanda Fellerini. Premio della giuria “Pitanse antighe” in dialetto armasco di Simonetta Franca.

“Grazie alla giuria, a Giampiero Laiolo, alla Pro Loco e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione” dichiara il sindaco di Armo Annuccio Cacciò.