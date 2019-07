Arma di Taggia: stelle e pianeti questa sera protagonisti ai Bagni Patrizia con l'associazione 'Stellaria'

Questa sera, ai Bagni Patrizia di Arma di Taggia, andranno in scena stelle e pianeti. L'associazione Stellaria metterà a disposizione i suoi telescopi per ammirare i pianeti Giove e Saturno e le stelle più brillanti del periodo. In riva al mare si aspetterà la fine del crepuscolo e la comparsa delle prime stelle per iniziare ad esplorare i lontani orizzonti del cosmo.

Durante il corso della serata sarà anche possibile seguire il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale, l'incredibile laboratorio spaziale posizionato a 400 km dal suolo che ospita sei astronauti tra cui l'astronauta italiano Luca Parmitano. La partecipazione è libera, appuntamento alle 21:30.