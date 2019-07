Valsugana in moto: per una vacanza su due ruote unica

Per gli amanti delle due ruote il Trentino Alto Adige non è una regione come le altre, ma un vero e proprio punto di riferimento, che vale la pena di esplorare in lungo ed in largo. Gli itinerari che è possibile effettuare sono davvero tanti e tutti estremamente suggestivi. Particolarmente interessanti sono i giri dei laghi di Caldonazzo e d'Idro, poiché è possibile cogliere profumi e colori unici. Emozionante, però, è anche il percorso Passo Rolle, che consente di percorrere una delle strade più belle d'Italia.

Tuttavia, per rendere davvero unica la propria vacanza in moto, una tappa impedibile è Levico Terme. Una località meravigliosa, posta nel cuore della Valsugana, conosciuta soprattutto per i suoi stabilimenti termali. In realtà, chi si appresta ad esplorarla può godere anche di scenari mozzafiato, di un'aria pura e frizzante, nonché di una natura incontaminata, in grado di rasserenare e di allontanare le preoccupazioni quotidiane.

Dove alloggiare? Ci vuole l'hotel giusto!

Esplorare la Valsugana in moto è davvero emozionante, poiché consente di stare all'aria aperta e di cogliere tutti i profumi e le meraviglie che ha da offrire la natura. Tuttavia, per essere pronti a ripartire ogni mattina all'avventura è necessario avere una base di appoggio, in cui trovare ristoro la sera. La località ideale in cui fermarsi è Levico Terme, poiché è situata in una posizione strategica, dalla quale è possibile raggiungere con agio gli itinerari più belli.

Trovare un hotel a Levico Terme non è difficile, anche perché è una meta di viaggio molto gettonata, soprattutto durante i mesi estivi, anche grazie alla presenza delle terme. Tuttavia, per chi si muove con le due ruote è fondamentale trovare un albergo pensato appositamente per i motociclisti, ovvero in grado di garantire servizi specifici per i bikers e per la cura delle moto, come un'officina, un punto per il lavaggio ed un comodo parcheggio coperto.

Levico Terme: per rigenerare corpo e mente

Scegliere Levico Terme come base strategica per gli spostamenti in moto in Trentino è l'ideale, perché ha molto da offrire. Di ritorno da una giornata sulle due ruote, infatti, è bello rilassarsi un po' alle terme, dove è possibile godere degli incredibili benefici garantiti dall'Acqua Forte che sgorga dalle montagne del Lagorai.

Interessate, però, è anche il Parco asburgico, popolato da ben 125 specie arboree, alcune anche esotiche, che sono in grado di portare la mente lontano, in luoghi affascinanti ed inesplorati. Tuttavia, merita una visita anche il centro storico del paese, in cui si trovano le tracce del passaggio dei romani, dei longobardi e degli austriaci. Particolarmente suggestiva è la Torre Belvedere, che serviva per segnare il confine tra la campagna ed il centro abitato.

Per i bikers appassionati anche di camminate, imperdibile è il giro del lago di Levico, poiché consente di godere di un paesaggio mozzafiato. Infatti, lo specchio d'acqua è immerso in una natura suggestiva ed incontaminata, ricca di colori e di profumi. L'importante è portarsi dietro una macchina fotografica, in modo da avere qualche scatto ricordo da riguardare una volta rientrati a casa.