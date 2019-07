Vallecrosia: esito favorevole delle analisi dall'Arpal, torna balneabile il tratto di mare nella zona del depuratore

Esito favorevole per le analisi sui campioni prelevati dai tecnici Arpal nel punto di monitoraggio nella zona del depuratore Vallecrosia, nel comune di Vallecrosia, dove alcuni giorni fa era stato emanato il divieto di balneazione.

La conferma arriva direttamente dall’Arpal che, nel tardo pomeriggio di ieri ha confermato il ritorno alla ottima qualità dell’acqua. Nelle prime ore della mattinata, quindi, verrà emessa dal Sindaco Armando Biasi l’ordinanza di revoca del divieto e, da quest’oggi sarà possibile tornare a fare il bagno nella zona.

Al momento, sui 376 tratti monitorati per la stagione balneare da parte di Arpal in Ligure, 375 sono conformi. Solo un tratto è chiuso alla balneazione, nella zona di Portovenere, in provincia di La Spezia.