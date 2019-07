Santo Stefano al Mare: temporale di sabato notte e guasti alla rete elettrica

A seguito del temporale di sabato notte, a Santo Stefano al Mare si sono riscontrati dei guasti alla rete idrica. Potranno quindi verificarsi delle temporanee interruzioni di erogazione dell’acqua nell’arco delle prossime ore.

La società ‘2i rete gas’ sta lavorando alacremente per ripristinare la situazione ottimale nel minor tempo possibile. “Nell’interesse di tutti – evidenzia l’Amministrazione santevese - fino al ripristino della condizione ottimale, chiediamo gentilmente di utilizzare l’acqua potabile solamente per tutti gli usi strettamente necessari ai fini del fabbisogno umano e per il normale andamento delle attività produttive”.