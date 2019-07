Sanremo: detenuto magrebino distrugge televisore della cella, duro intervento del segretario del Sappe

Nel pomeriggio di venerdì scorso, nel carcere di Sanremo un detenuto di origine araba, è inspiegabilmente andato in escandescenze distruggendo oggetti e suppellettili all’interno della cella, lanciando per terra persino il televisore in uso ai detenuti.

La sua furia devastatrice si è placata solo dopo l’intervento del personale di polizia penitenziaria. “E’ assurdo quanto inspiegabile il gesto del detenuto il quale - annuncia il Sappe della Liguria - è già stato protagonista di simili comportamenti e benché precedentemente trasferito dal carcere di Sanremo, vi ha fatto ritorno. Puntualmente ha ripetuto lo stesso copione dell’altra volta”.

Il segretario regionale del Sappe, Lorenzo, non accetta che al detenuto che ha originato tale scompiglio, dopo l’intervento del comandante e solo dopo poche ore gli sia stato consentito di ottenere un altro televisore: “In merito - afferma - non vorrei polemizzare ma non mi trovo sicuramente nella stessa linea di pensiero con chi ha autorizzato il detenuto a ritornare in possesso di un altro televisore. Ritengo che, anche a soli fini educativi, prima di ridare un oggetto che poche prima ha volutamente distrutto, si sarebbe dovuto adottare un’altra procedura magari farlo aspettare un po’ di tempo in più, forse avrebbe compreso l’importanza di quel televisore, utile non solo a lui ma anche agli occupanti della stessa cella”.

“Sanremo è un carcere problematico – continua il SAPPe della Liguria – basti ricordare che solo qualche giorno prima, un altro detenuto ha creato scompiglio lanciando addirittura delle bombolette di gas facendole esplodere dopo aver anche lui devastato la propria cella. Nel primo semestre, solo per esempio, a Sanremo tra la popolazione detenuta si sono verificati 38 casi di colluttazione, 78 episodi di autolesionismo, un carcere dove i 148 stranieri rappresentano il 57% dei presenti su un totale di 266 detenuti gestiti dalla Polizia Penitenziaria e non notiamo nessun interesse da parte del Ministro della Giustizia Bonafede e del Capo del Dipartimento Basentini ad avviare un’indagine ispettiva”.