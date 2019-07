Sanremo: a due settimane dallo shopping al mercato, la famiglia dell'Emiro del Qatar è tornata in città (Foto)

E’ tornato a Sanremo nella giornata di sabato scorso, dopo la ‘visita’ di due settimane fa al mercato di piazza Eroi, la famiglia dell’Emiro del Qatar al-Thani.

Dopo lo shopping al mercato, questa volta le mogli dell’Emiro hanno preferito via Matteotti. Pranzo in un noto ristorante di via Carli ma, soprattutto, tanti acquisti nel salotto buono della città. La curiosità dei presenti è stata attratta dalla solita sfilata di macchine di lusso e ‘van’ con i vetri oscurati, che hanno atteso la famiglia dell’Emiro in piazza Colombo.

Fotogallery di Tonino Bonomo