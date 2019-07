Ricerche in atto, da mezzogiorno di oggi a Pairola, piccolo centro dell’entroterra di San Bartolomeo al Mare per un uomo caduto in un roveto.

E’ stato l’uomo a chiamare direttamente il 112 ed è subito scattata l’opera di ricerca da parte dei Vigili del Fuoco. L’uomo si trova nella zona del Prato dei Coppetti ed è stato già individuato grazie al Gps.