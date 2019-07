Taggia: si chiude la quarta edizione del festival “Il Corto in Spiaggia”, ecco i vincitori

Venerdì si è svolta la quarta edizione de “Il Corto in Spiaggia”, festival del cortometraggio a bordo mare che ha visto la presenza di circa 200 persone per la proiezione dei corti finalisti.



Quest'anno sono state 304 le opere giunte e otto i finalisti proiettati nella splendida cornice del Lido Idelmery dove la spiaggia viene “smontata” per diventare un suggestivo cinema all'aperto. Durante la serata sono stati proclamati i vincitori della quarta edizione scelti dalla giuria composta da: Alessandra Pastore, Bernadette Weber e Alice Spigno dell'associazione Land-Network Liguria.

Ecco i vincitori: “U Muschittìeri” di Vito Palumbo Miglior Corto Italiano, Premio del Pubblico, Miglior Regia a Vito Palumbo; “Un Dia En El Parque” di Diego Porral Miglior Corto Internazionale, Miglior Sceneggiattura; “E il Naufragar m’è Dolce in questo Mare” di Maria Bulzacchelli Miglior fotografia a Dario Di Mella e Miglior Attrice Arianna Verde; “The Boy by the Sea” di Vasily Chuprina Miglior Attore a Rom Elzakkers; “Father ‘n’ Son” di Gionata Medeot Menzione speciale idea più originale.

Grande soddisfazione per l'ottimo risultato raggiunto per l'organizzazione del festival a cura dell'associazione W.A.A. di Sanremo in collaborazione con Lido Idelmery.