Ventimiglia: primi 10 anni di vita per l'associazione 'Giuseppe Biancheri', rinnovato il direttivo

L’associazione ‘Giuseppe Biancheri – Valorizzazione Ferrovia della Val Roya’, festeggia i primi dieci anni di attività sociale. Nel 2009, in occasione de 30 anniversario della riapertura della ferrovia Ventimiglia-Cuneo, su spinta dello storico ventimigliese Erino Viola, alcuni amici, sostenitori della linea, appassionati di treni, decisero di creare una associazione che potesse operare tra Liguria e Piemonte, per valorizzare questa splendida opera ingegneristica, di forte interesse turistico,realizzando nuovi eventi di promozione, facendo scoprire la storia ed i mille aspetti a molti sconosciuti, delle particolarità dei territori attraversati dal treno.

In questo periodo l'attività della ‘AGB’ è stata enorme con un calendario di eventi che hanno spaziato da mostre fotografiche alla realizzazione di treni a vapore con carrozze d'epoca, eventi sportivi (trelata) con percorsi misti treno e bicicletta, collaborazione alla pubblicazione di un libro dedicato, stampa di un calendario con le foto storiche delle gallerie e dei viadotti, organizzato decine di convegni, raggiunto e sensibilizzato alte istituzioni nazionali, regionali, coinvolto tanti amministratori comunali. “Una attività di continua lobby – evidenzia l’associazione - per salvare questo gioiello, patrimonio dell'umanità, combattendo contro la decisione ‘folle’ della Regione Piemonte di tagliare la linea. Abbiamo lavorato affinchè il Governo italiano stanziasse 29 milioni di euro per lavori, con la stipula della firma del contratto, proprio a Ventimiglia. Tante emozioni, tante arrabbiature, momenti a cui ci è venuta la voglia di gettare la spugna e dedicarsi alle nostre famiglie, ma anche gioie, attestati di merito da semplici appassionati, da cittadini orgogliosi di avere un collegamento diretto tra le Alpi ed il Mediterraneo, Un'opera voluta da Cavour, grazie alla costanza di un grande ventimigliese, il presidente Giuseppe Biancheri”.

“Abbiamo collaborato e stretto amicizia con una agenzia di viaggi svizzera – prosegue Agb - che ogni anno organizza un viaggio turistico privato in treno da Berna a Ventimiglia, via Cuneo. Un elenco lunghissimo, sempre con il sogno di chiudere bottega, nel giorno in cui ci sarà la messa a norma della linea, il ritorno alla normalità, la stipula della Convenzione tra Italia e Fancia per la gestione della linea, un collegamento diretto tra Nizza-Ventimiglia-Cuneo-Torino, un numero regolare di treni, permettendo cosi' a studenti,turisti, lavoratori di utilizzare la mobilità dolce, tutelando l'aspetto ambientale della Val Roya e della Val Vermeragna. La nostra è una battaglia a favore dell'ambinente, favorendo l'uso del treno , che non inquina, permette alle persone di viaggiare in autonomia ,costi contenuti e consente di scoprire angoli della natura unici. Il nostro motto è ‘ogni stazione, è una tappa turistica’. Oggi dopo dieci anni, abbiamo deciso che ci sia ancora più bisogno di sostenere la linea, di continuare l'attività di sensibilizzazione degli amministratori,dei governi regionali e nazionali, auspicandoci un risveglio della Unione Europea,vacante su questo tema”.

Nel mese scorso sono state rinnovate le cariche sociali, eleggendo il nuovo direttivo composto dai soci: Danila Allaria, Federico Aime, Elio Bottero, Alessandro Bruna, Domenico Casile, Costantino Catto, Ivano Ferrando, Fiorenzo Massa, Evelyne Niel, Felice Troccoli, Gian Piero Vernaza ed Erino Viola. Alla presidenza è stato confermato il geometra Sergio Scibilia mentre presidente onorario sarà Erino Viola. Vice Presidenti Costantino Catto e Fiorenzo Massa e tesoriere il ragioniere Gian Piero Vernazza. Chi fosse interessato ad aderire o a sostenere la AGB puo 'inviare una mail a agb.info@yahoo.it.