Un nuovo appuntamento a tema per l’osteria del Tempo Stretto di Albenga: una serata dedicata alla cucina partenopea.

Grazie ad uno straordinario e inconfondibile repertorio di piatti, ingredienti e preparazioni la cucina napoletana è famosa ed apprezzata in tutto il mondo. Una cucina che ha antichissime radici, che si è arricchita con le importanti contaminazioni delle diverse dominazioni che si sono susseguite, principalmente francese e spagnola, ed è stata impreziosita dalla fantasia e creatività dei cuochi e delle cuoche napoletani. Un mix tra piatti di terra e di mare liguri e napoletani che viene riproposto da due chef bravissime e molto attente alla selezione delle materie prime. Un appuntamento da non perdere per gustare nel fresco del giardino dell’osteria i piatti tipici della cucina campana, provando profumi e sapori tipicamente napoletani insieme al tocco ligure della padrona di casa.

Il menù dal costo a persona di 35 euro, compresi i vini scelti per l’occasione dalla giovane sommelier, Miranda Moroni, la figlia di Cinzia propone:

Crostino con zucchine a scapace

Polipetti alla Luciana

Cozze gratinate

Acciughe in tortiera

Linguine alla genovese di polpo

Calamaro ripieno

Dessert della tradizione

Nella locandina che annuncia l’iniziativa si anticipano anche altre sorprese, al momento tenute rigorosamente nascoste.

L'Ostaria del Tempo Stretto è un ristorante della Tavolozza e si trova ad Albenga in regione Rollo n.40. Per info e prenotazioni 0182571387 o 3926221924.