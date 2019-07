Sanremo: riunione tra commercianti ed Amaie Energia, confermata l'isola automatica dietro il PerMare

Riunione in Comune, questa mattina tra le associazioni di categoria del settore commercio, ristorazione ma anche di quello alberghiero ed artigianale, con i responsabili di Amaie Energia e la parte politica rappresentata dall’Assessore Lucia Artusi, sui problemi che attanagliano la raccolta differenziata dei rifiuti, soprattutto nel centro della città.

I più interessati alla riunione i bar ed i ristoranti della zona portuale, di piazza Bresca e piazza Sardi, nella zona che vede la maggior concentrazione di locali e, quindi, forzatamente anche i più grossi produttori di immondizia, differenziata e non. Associazioni di categoria, Amaie Energia ed Assessore hanno tra loro confermato l’importanza di un intervento per evitare i problemi che ogni tanto si verificano nel centro della città.

“E’ stato un incontro proficuo, produttivo e collaborativo – ha detto l’Assessore Artusi – e noi siamo qui, lavorando per provare a dare soluzioni”. Da tempo i commercianti della zona chiedevano una soluzione alla presenza eccessiva di immondizia differenziata, sia nei locali che all’esterno, qualche volta anche insieme alla presenza dei clienti all’interno dei dehor.

La soluzione potrebbe arrivare entro la fine di settembre, con l’isola ecologica automatica dedicata alle utenze non domestiche (un'altra per i residenti c'è già), che è prevista già da tempo nella zona retrostante il PerMare, al porto. Al momento l’isola non è ancora stata installata, per l’attesa della fine del cantiere di Amaie, sul rio del torrente San Francesco, che corre proprio dietro al supermercato.

Le autorizzazioni per l’installazione ci sono già e, quindi, una volta terminato il cantiere, l’isola sarà sistemata, probabilmente tra fine agosto e settembre. L’isola automatica avrà un accesso controllato con la tessera e chiusa con cancello. E’ prevista l’installazione di telecamere per un controllo ulteriore sul conferimento che, quindi, per i locali della zona potrà avvenire 24 ore su 24.