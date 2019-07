Sanremo: diminuiscono i clienti francesi al mercato, c'è chi sostiene che sia l'assenza dei 'Vù Cumprà'

Sembra incredibile ma c’è già chi ‘rimpiange’ la folta presenza di venditori abusivi al mercato di Sanremo. Siamo forse al paradosso ma, anche se non è un vero e proprio rimpianto, in piazza Eroi c’è chi sostiene che, fino a qualche mese fa i clienti francesi erano molti di più perché attratti dall’acquisto di griffes fasulle sulla piazza matuziana.

Mentre a Ventimiglia i sequestri delle forze dell’ordine proseguono sia al venerdì che negli altri giorni (a conferma che i francesi sono sempre interessati ai marchi contraffatti) a Sanremo non si sono fermati ma, basta fare un giro al mercato del martedì o del sabato, per accorgersi che i venditori abusivi sono praticamente spariti. Ne sono rimasti alcuni che, scrutando tra la gente, cercando qualche ‘pollo’ da portare lontano da occhi indiscreti per proporre la loro mercanzia.

Ma il dato è confermato da molti commercianti dell’Annonario e dagli ambulanti, i francesi sono calati negli ultimi mesi. L’ottimo andamento del turismo a cavallo dei ponti tra Pasqua, 25 aprile e 1° maggio hanno un po’ mascherato il calo dei francesi che ora risulta lampante.

E, mentre il lavoro della Polizia Municipale ha dato i propri frutti sia al mercato che nelle altre zone della città, che fare quindi? Sicuramente non sembra accettabile tornare alla situazione precedente, quando le leggi venivano regolarmente violate dai venditori abusivi. Oggi gli interventi delle forze dell’ordine hanno sistemato la situazione anche in altre zone della città e pure sulle spiagge dove, negli ultimi giorni sono anche presenti le pattuglie della Locale, che hanno fermato diversi abusivi.

E, quindi, nonostante la settimana scorsa sul quotidiano francese ‘Nice Matin’ sia stato posto l’accento sulla vendita di merce abusiva sul mercato (forse ricordando tempi passati) e la volontà del governo francese di colpire l’abusivismo commerciale, c’è anche qualcuno che pensa che la presenza dei cosiddetti ‘Vù cumprà’ alimentasse fino a qualche mese fa la presenza di clienti francesi.