Sanremo: a scuola aumentano i buoni pasto, le famiglie non ci stanno e scatta la petizione online

L'aumento dei buoni pasto da 4 a 5 euro ha scatenato l'inevitabile reazione delle famiglie sanremesi. La Giunta ha approvato nei giorni scorsi la nuova tariffa ma, intanto, i genitori si stanno organizzando per dimostrare tutto il loro dissenso.

Come già accade per molte atre battaglie "virtuali", in questi giorni è partita la petizione online per chiedere un passo indietro. “Abbiamo appreso in questi giorni, con grande preoccupazione, la volontà dell'amministrazione comunale di aumentare ben del 25% (passando da 4 a 5 euro) il prezzo dei buoni pasto usati per le mense scolastiche - scrivono gli organizzatori su change.org - questo aumento, insieme agli altri previsti, andrà a incidere considerevolmente sulle famiglie, che anno dopo anno vengono caricate di un peso sempre più insopportabile. Pensiamo che innalzare il prezzo dei buoni pasto scolastici sia un modo particolarmente odioso di far cassa, dal momento che i buoni pasto non sono assolutamente un bene "voluttuario", ma quasi una tassa obbligata, a cui si può sfuggire solo facendo uscire i bambini da scuola prima di pranzo e poi riaccompagnandoli subito dopo, cosa che la maggior parte dei genitori, lavorando, non può fare”.

E ancora: “Per di più, il prezzo richiesto non corrisponde assolutamente ad un servizio mensa adeguato, sia nella quantità sia nella qualità, che invece vanno sempre più peggiorando. Chiediamo, dunque, al Sindaco Alberto Biancheri e all'Amministrazione Comunale di Sanremo di rivedere la propria decisione e di cercare un'alternativa che non gravi ancora una volta sulle famiglie sanremesi”.