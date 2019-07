Installazione e impianti – Videosorveglianza e privacy, nuove regole: CNA raduna gli installatori

La formazione come fattore vincente per fare business, in particolare in un mercato competitivo e in continua evoluzione tecnologica come quello della sicurezza: è stato questo il punto di partenza di un evento che ha riscosso grande interesse e che è stato promosso da CNA della Provincia di Imperia, presso la sua sede territoriale a Sanremo, lo scorso 24 luglio.

Come è noto, lo scorso anno è entrato in vigore il GDPR, il General Data Protection Regulation, il Regolamento Europeo 2016/679 introdotto con lo scopo di dare una legislazione in tema di Privacy comune a tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea. Le nuove misure implementate dal GDPR hanno avuto riflessi normativi e tecnologici per gli installatori e per coloro che gestiscono sistemi di videosorveglianza, controllo accessi, sistemi di rilevazione alert o pericolo.

CNA Imperia ha dunque previsto un incontro che si è tenuto lo scorso 24 luglio per fare chiarezza sul Regolamento e sulle novità che questa norma introduce in tema di progettazione e l’installazione di impianti di sicurezza e videosorveglianza. L’incontro a titolo "Privacy e Videosorveglianza" condotto da Riccardo Lora, Privacy & Security Consultant e rivolto agli installatori ed a tutti gli operatori del settore, ha approfondito la normativa introdotta dal GDPR in raffronto ai contenuti del provvedimento videosorveglianza e soprattutto analizzato il ruolo dell’installatore nei confronti del Titolare di trattamento.

Con la nuova disciplina, per gli installatori ed i progettisti di questi sistemi, si è aperto infatti un nuovo fronte formativo ed è diventata fondamentale la conoscenza delle norme. L'inasprimento delle sanzioni incentiva inoltre i committenti ad affidarsi ad operatori che abbiano la professionalità e le competenze per rispettare le prescrizioni del nuovo testo comunitario: quelle che appaiono criticità si possono dunque rivelare opportunità per gli installatori e per coloro che gestiscono sistemi di videosorveglianza.

“CNA affianca e sostiene le imprese nel loro percorso di crescita”, dichiara Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia. “Il mercato della sicurezza richiede infatti professionisti sempre più qualificati, preparati e formati, capaci di garantire al cliente soluzioni affidabili, nel rispetto delle norme vigenti ed in grado di consigliare il cliente con soluzioni efficaci ed innovative. La costruzione di un’identità professionale ed aziendale basata sulla conoscenza ed applicazione delle norme può essere propedeutica alla rivalutazione del valore aggiunto dell’opera artigianale stessa in confronto con la mera fornitura ed installazione di prodotti impiantistici”.

E conclude Vazzano: “L’obiettivo dell’incontro è stato proprio questo: promuovere il valore del saper fare artigianale in ragione della profonda trasformazione che il mercato ha comportato, un elemento che può diventare fonte di reddittività per il raggiungimento di nuovi spazi commerciali emergenti”.

L’incontro formativo si è concluso poi con un partecipato momento di dibattito: numerosi gli interventi dei partecipanti, che hanno trovato confronto e risposta ai loro quesiti.