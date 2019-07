Sanremo: situazione di degrado nel centro cittadino, la segnalazione con foto di una cittadina

Amelia Narciso ci ha inviato la sua lamentela per la situazione di degrado nel centro di Sanremo:

“Andando da Piazza Nota verso Piazza Eroi Sanremesi per raggiungere l'anagrafe, ho avuto occasione di osservare, con l'occhio di chi non ha ancora percepito la realizzazione della proclamata promessa di rinascita del centro - non diciamo della periferia! -, le condizioni in cui versa una area cittadina centrale, quotidianamente frequentata da abitanti nostrani e da turisti (forse non russi, che magari, in vena di generosità, potrebbero essere tentati di comprare anche un decespugliatore e una pompa per lavare il selciato!). Allego le foto della scalinata che collega Piazza Nota con Piazza Eroi a lato dell'Istituto scolastico C.Colombo, su cui spicca una targa che per fortuna Calvino non leggerà mai, sennò…”.