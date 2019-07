Enpa di Sanremo: il cagnolino Orazio cerca una nuova famiglia

Ciao a tutti mi chiamo Orazio sono un bellissimo cagnetto di taglia media, buono educato molto equilibrato di una dolcezza infinita mi piace andare al guinzaglio e non tiro ....vorrei trovare delle persone sensibili che possano adottarmi e saprò come ricompensare con Kili di affetto vi aspetto trepidante al rifugio chiedete di me.



Rifugio Enpa di Sanremo, Strada San Pietro 96.

Aperto tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18.30 chiuso domenica e festivi

Per informazioni potete telefonare al numero 0184575000.