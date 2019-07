Sanremo: occhi elettronici per la sicurezza delle scuole, la videosorveglianza vigilerà sull’ingresso del Liceo ‘Cassini’ (Foto)

Il nuovo sistema di videosorveglianza tocca anche le scuole di Sanremo. L’aveva annunciato l’amministrazione nel piano di potenziamento dell’impianto cittadino in HD e ora gli occhi elettronici sono arrivati anche davanti al Liceo ‘Cassini’.

Come si vede nelle foto che riportiamo in pagina, sul lato Ovest del Municipio è stata installata la nuova telecamera che inquadrerà l’ingresso del Liceo matuziano. Nessun problema per la privacy dei ragazzi, ma un passo avanti importante nel capitolo sicurezza.

Negli ultimi tempi, infatti, è tornato in auge il problema dello spaccio al di fuori delle scuole superiori di Sanremo. Con i nuovi impianti di videosorveglianza le forze dell’ordine potranno contare su una vigilanza elettronica 24 ore al giorno in alta definizione per provare almeno a scoraggiare attività illecite a pochi metri dai plessi scolastici.