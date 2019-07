Il Cavolo Cappuccio "Primaticcio": l'analisi dello storico Pier Luigi Casalino

La Brassica Oleracea L.convar Capitata, più nota come Cavolo Cappuccio "Primaticcio" appartiene alla famiglia delle Crucifere e i suoi nomi vernacolari liguri vanno da Co^u o cagge a Genova a Coru in Valle Arroscia, a covo nell'imperiese. In genere è coltivato, mentre le piante selvatiche fioriscono su rupi calcaree.

Pianta suffruticosa perenne, coltivata però come annuale, è alta 3-8 (30 ) dm., dal fusto alla base legnoso su 1-2 dm., con foglie cauline intere, lanceolate, semiamplessicauli. Dal racemo ricco, in piante ben sviluppate con 50-300 fiori, ha petali gialli, 15-20 mm., un frutto (siliqua) 2-3 x 40-80 mm.La varietà capitata è il classico cavolo cappuccio o verza utilizzata principalmente per i crauti.

Tra gli altri usi in Liguria vi è quello di mettere alcune foglie di cavolo cappuccio tra pezze di tele, riscaldate e pressate con il ferro da stiro e applicarle sulla pelle nella cura di sciatalgia e dolori intercostali. Il succo delle foglie viene fatto bollire con miele e si usa contro il catarro (Valle Argentina). Le sue proprietà medicinali sono quelle di bechico, di anticatarrale e di antinfiammatorio.

Ha un sapore penetrante, forte. È un classico delle erbe liguri. Un patrimonio che conservato e riscoperto.