San Bartolomeo al Mare: domani, appuntamento con la prima edizione di Miss GV Sport

A San Bartolomeo al Mare arriva la prima edizione di Miss GV Sport, presso il centro sportivo GV di via Martiri della Libertà 33.



"L'evento, organizzato da LuNa Comunicazione|Eventi e promosso da Miss Inverno, che si svolgerà a partire dalle 21.30 a bordo piscina, nell'elegante scenario offerto dalla struttura sportiva ponentina, vedrà contendersi la corona di Prima Miss GV Sport e la fascia di Miss Stile Controvento 2019, dodici bellissime concorrenti provenienti da varie città delle provincie di Imperia, Savona e Bergamo nel corso di tre sfilate, in abito Casual, Elegante e in costume da bagno.



Ospiti del primo appuntamento con la bellezza al GV Sport, saranno le cantautrici Giorgia Alessi e India Giordano, accompagnata dalla chitarrista Noemi Genna, mentre a condurre la serata la coppia di presentatori Luca Valentini e Selene Coccato. Service audio/luci curato da Paolo Bianco.



Main sponsor dell'evento è 'Controvento, intimo - mare - sport' di Arma di Taggia, fiori a cura di 'I fiori di Isa e Paola, Garden' di San Bartolomeo al Mare, acconciature 'Monica Marzo' a San Bartolomeo al Mare.



L'ingresso al Centro Sportivo è libero e per chi lo desidera, per attendere l'inizio delle sfilate a partire dalle 20 sarà offerto un Apericena al prezzo speciale di solo 10 euro, è possibile prenotare un tavolo chiamando il numero 3467217104".



(in basso la locandina della manifestazione)