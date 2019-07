L'estate di Sanremo entra nel vivo: il Bay Club va in scena questa sera con l'official party “That's Amore”

L'estate entra nel vivo in tutta la riviera: le spiagge sono una distesa di lettini e ombrelloni aperti e Sanremo accoglie sempre più turismo ogni settimana.

Allo stesso modo, il Bay, dopo il lungo lavoro di preparazione e restyling che lo ha coinvolto negli ultimi mesi, sta facilmente attraendo tutti verso le proprie serate.

Il locale, sin dal mese di giugno, è aperto ogni sabato a partire dalle ore 23.30 e la domenica dalle 20.00 in poi con la cena a buffet; la settimana scorsa ha fatto il suo esordio il venerdì denominato "Bay N'Spray", un appuntamento dedicato alla migliore musica dal 2000 al 2010, un decennio ormai diventato "revival".

Lo scorso weekend gli ingressi hanno registrato un triplice "tutto esaurito", ottenendo feedback molto positivi sia nella qualità del servizio che nell'interessante decisione di diversificare le serate, offrendo tre prodotti molto diversi tra loro, per accontentare una più vasta gamma di pubblico.

Il fine settimana in corso è decisamente speciale con un ritorno storico: questo venerdì è andato in scena un party dedicato alla discoteca che ha segnato la storia di Sanremo e non solo proprio nel decennio seguente al 2000: il Betise di Ospedaletti. Presenti per rievocare l'atmosfera del "loft" del Betise nella meravigliosa cornice del Bay alcuni dj made in Sanremo e non solo, che hanno fatto storia. Chissà se l'evento si ripeterà?!

Ieri, sabato 27 luglio, il locale è stato chiuso causa allerta meteo ma questa sera tornano gli Official Party con uno speciale “That's Amore”. Fervono inoltre preparativi per l'evento più atteso dell'estate: la tappa del “Vida Loca Summer Tour 2019” e per la caldissima settimana di ferragosto. Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina facebook: https://www.facebook.com/bayclubsanremo/