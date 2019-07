Imperia: successo di pubblico per il terzo concerto del Festival Internazionale 'Serate organistiche leonardiane'

Ieri sera presso la Basilica Concattedrale di San Maurizio Imperia si è svolto il terzo concerto del Festival Internazionale 'Serate organistiche leonardiane'.

"Il numeroso pubblico che ha superato le duecento presenze - spiega gli organizzatori - ha potuto assistere ad un concerto di grande rilievo per ottoni e organo eseguito dal quintetto di ottoni della West Texas University insieme al maestro Giorgio Revelli direttore artistico del festival. Il programma che ha toccato quasi 400 anni di storia è stato molto apprezzato dal pubblico che ha richiesto due bis ai musicisti.

Il quintetto della West Texas University è formato da Dr William Takacs, tromba, Dr Russ Teweleit, tromba, Dr Guglielmo Manfredi, corno, Dr John Shanks, trombone e Dr Jeremy Lewis, tuba. I musicisti sono tutti docenti dell’ Università West Texas A&M, con sede a Canyon, Texas, USA e dal 2019 hanno cominciato una collaborazione con il M° Revelli. La miriade di tuoni e fulmini, oltre alla intensa pioggia, hanno accompagnato la serata e resa se possibile ancor più suggestiva, facendo di questo concerto uno dei più belli di queste nove edizioni del festival.

Si ringrazia sentitamente tutto il pubblico che in questi anni ha reso questa manifestazione musicale solida e di rilievo. Si ricorda come ultimo appuntamento della stagione il concerto del M° Andrea Macinanti professore del conservatorio di Bologna, fissato per giovedì 1 Agosto 2019 presso la Basilica di Porto Maurizio".