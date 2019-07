Arma di Taggia: come ogni anno quest'oggi le celebrazioni per Sant'Erasmo, le più belle foto della cerimonia (Foto)

Dopo l’allagamento della chiesetta di San Giuseppe a Taggia, e l’intervento dei volontari che hanno fatto un’operazione di bonifica, si sono svolti regolarmente questo pomeriggio i festeggiamenti di Sant’Erasmo.

Dalle 17, le celebrazioni hanno preso il via con il momento religioso legato al Santo armese. La Messa è stata officiata dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Antonio Suetta, davanti al sagrato della Chiesa di via San Giuseppe. Subito dopo la processione che attraverserà via Queirolo, via E.Armesi, il lungomare di ponente, fino ad arrivare alla spiaggia dei pescatori dove la statua del Santo è stata imbarcata su un tradizionale gozzo ligure e portata in mare dove si terrà la benedizione delle acque.

Stasera è prevista un'ulteriore novità. Quest'anno, per la prima volta sarà possibile assistere ad una processione storica con almeno 70 comparse rigorosamente in costume d'epoca. Un'iniziativa organizzata dalle associazioni Arma Pesca e Cumpagnia Armasca, in collaborazione con il comitato festeggiamenti San Benedetto Revelli di Taggia e Rioni Tabiesi, il gruppo Levà C'è ed il gruppo parrocchiale di Sant'Antonio di Arma di Taggia. Questa parte della manifestazione sarà aperta da una ventina figuranti vestiti da marinai che annunceranno ai turisti ed ai residenti l'inizio del corteo.

Al suono delle campane della chiesetta di San Giuseppe, alle 21.40, i nobili, le guardie ed numeroso gruppo di popolani si raduneranno davanti all'edificio religioso e da lì si recheranno davanti allo stabilimento balneare 'Piccolo Lido' in attesa dell'uscita di frati e preti con Sant'Erasmo. Il gruppo in costume seguirà il lungomare fino a rientrare su via Queirolo, ritornando in piazza Tiziano Chierotti ed infine si dirigerà verso la spiaggia comunale, dove si riunirà con i marinai annunciatori, del gruppo Levà C'è. A quel punto il Santo salirà a bordo di un gozzo in mare che andrà in direzione dello stabilimento Lido Blu, mentre a terra la processione seguirà l'imbarcazione. Una volta che i due gruppi si troveranno uno di fronte all'altro sarà acceso un fuoco rosso che illuminerà la costa.

Nel contempo il mare inizierà a brillare grazie ai lumini, rigorosamente biodegradabili che anche quest'anno saranno distribuiti in spiaggia a chi vorrà prendere parte alla cerimonia. Una curiosità, quest'anno è stato aumentato il numero di lumini raggiungendo quota 4mila. A questo punto della serata, alle 22.30, via al grande spettacolo con i fuochi d'artificio curati dall'associazione Fuochi Storici San Benedetto. Ultimo appuntamento proprio a partire dalle 23 con la musica in piazza. Discoteca e giochi di luce, in piazza Tiziano Chierotti, con Master Dbj e Federico Staltari.

(Nella gallery le foto di Tonino Bonomo)