Ventimiglia: rimosso il 'giardino' di Carlo Carli vicino alla passerella, ma ora c'è forse più degrado di prima (Foto)

Monta la protesta a Ventimiglia, per lo stato di degrado sul greto del torrente Roya, nella zona della passerella Squarciafichi. La polemica ci arriva dall’ambientalista ed esponenti dello Spi Cgil, Antonio Serra, sempre molto vicino ai problemi ambientali.

La protesta nasce, secondo quanto evidenziato da Serra, dallo sgombero del ‘giardino’ di Carlo Carli vicino alla passerella Squarciafichi. L’area, essendo demaniale, è stata oggetto di continue segnalazioni e lamentele da parte di cittadini agli agenti di Polizia Locale, soprattutto per lo stato di degrado in cui versava nell’ultimo periodo.

Proprio per questo era stato emesso un avviso di avvio di procedimento per occupazione di suolo demaniale, seguito dallo sgombero totale. Altri cittadini, compreso Antonio Serra, hanno però scoperto nella zona una situazione di degrado ed una vera e propria discarica di inerti, come si può vedere nelle foto.

Serra chiede un intervento del Comune, in modo da ripulire la zona, senza dimenticare quanto aveva fatto Carlo Carli: “C’era un vero e proprio giardino ammirato da tutti – ha detto – ed è stato smantellato. E’ vero non era autorizzato ma, forse, era meglio dello ‘spettacolo’ che vediamo oggi”.